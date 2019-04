Antes de cerrar su presentación, Dietrich tomó como propio un reclamo de empresarios cordobeses porque no son recibidos por funcionarios del gobierno nacional: "Si a las autoridades de Córdoba no las reciben por lo que fuere, apóyense en la Cámara nuestra, que también nos cuesta, pero unamos voluntades". Al mismo tiempo dijo que es hora de mirar atrás -"no importa si sos K o sos M"- y dejar el "enojo": "Lo importante es tener las manos limpias, sin sangre".