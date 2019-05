Grippo no reniega de su relación laboral con la ex presidenta, aunque trata de concentrarse en su empresa de turismo. "Hace tiempo que no la veo", responde ante una pregunta puntual de Infobae. De hecho, las obras están todas frenadas desde que comenzaron los vaivenes judiciales de la ex presidenta en Comodoro Py. Aunque relegó su función como constructor, Grippo asegura que "trabajaría con Mauricio Macri" si lo llama.