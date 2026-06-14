Tragedia en India: un avión militar se estrelló en la ciudad de Jorhat y murieron al menos cinco soldados

El momento en que se estrella el avión militar en la India

La Fuerza Aérea de la India (IAF) confirmó la muerte de cinco de sus miembros tras el accidente de un avión de transporte Antonov An-32 ocurrido el sábado en la ciudad de Jorhat, ubicada en el estado nororiental de Assam. El siniestro se produjo cerca de las 10:00 hora local (04:30 GMT) mientras la aeronave realizaba un vuelo rutinario y ejecutaba maniobras de aterrizaje en la base aérea de la región, de acuerdo con la información difundida por la institución militar.

La IAF lamentó profundamente la pérdida, tal como lo expresó en sus canales oficiales: “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de cinco miembros de su personal en el accidente del An-32 en Jorhat”. Esta declaración fue compartida a través de una publicación en la red social X. El comunicado destacó el compromiso de la fuerza militar con los familiares de los fallecidos y la disposición para acompañarlos en este momento.

PUBLICIDAD

Por el momento, las autoridades no han confirmado el número total de ocupantes que viajaban en la aeronave ni la existencia de sobrevivientes. Sin embargo, un funcionario de la fuerza aérea, citado por la agencia AFP y bajo condición de anonimato, aseguró que el copiloto habría sobrevivido al impacto. Las imágenes difundidas por el canal de noticias NDTV muestran el lugar del accidente, con una densa columna de humo negro y los restos del avión dispersos en el terreno.

El accidente aéreo en la India dejó al menos cinco muertos

La Fuerza Aérea de la India señaló que el Antonov An-32 accidentado se encontraba en una “salida rutinaria” cuando se produjo el siniestro al intentar aterrizar. En este contexto, el alto mando dispuso la creación de una comisión de investigación para esclarecer las circunstancias y causas del accidente. Las autoridades han solicitado evitar cualquier tipo de especulación hasta que se disponga de resultados preliminares, al tiempo que prometieron ofrecer más detalles conforme avance el proceso de indagación.

PUBLICIDAD

El incidente en Jorhat se suma a una serie de accidentes aéreos que han afectado recientemente a la aviación india. En enero, el entonces vice primer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, perdió la vida en un siniestro aéreo que también cobró la vida de otras cuatro personas. Aquel accidente involucró un jet ejecutivo alquilado que realizaba una ruta política, estrellándose en el oeste del país durante la maniobra de aterrizaje y sin dejar sobrevivientes.

El Antonov An-32 es una aeronave bimotor de fabricación rusa, diseñada para operar en altitudes elevadas y condiciones climáticas extremas. La Fuerza Aérea de la India dispone de aproximadamente 100 unidades de este modelo, que utiliza tanto para el transporte de suministros militares como para la asistencia civil en zonas montañosas remotas. El último accidente grave de un An-32 en la India ocurrió en 2019, en el estado de Arunachal Pradesh, cerca de la frontera con China, cuando murieron 13 personas.

PUBLICIDAD

Un avión se incendia en el suelo tras un accidente aéreo en India, donde al menos cinco personas perdieron la vida.

Las operaciones de rescate y peritaje se desarrollan en la zona del accidente, mientras se mantiene la expectativa en torno a los resultados de la comisión de investigación. El uso de aeronaves como el An-32 resulta estratégico para las fuerzas armadas indias, dada la complejidad geográfica y las exigencias logísticas del país, especialmente en regiones fronterizas y de difícil acceso.

Este nuevo siniestro vuelve a poner en foco la seguridad operacional de la aviación militar india y la robustez de los aviones de transporte empleados en misiones de carácter tanto militar como humanitario. Las autoridades han reiterado su intención de informar a la opinión pública en cuanto se obtengan avances en la indagación, manteniendo la cautela frente a versiones no confirmadas.

PUBLICIDAD