Mundo

Tragedia en India: un avión militar se estrelló en la ciudad de Jorhat y murieron al menos cinco soldados

La Fuerza Aérea señaló que el Antonov An-32 accidentado se encontraba en una “salida rutinaria” cuando se produjo el siniestro al intentar aterrizar

Guardar
Google icon
El momento en que se estrella el avión militar en la India

La Fuerza Aérea de la India (IAF) confirmó la muerte de cinco de sus miembros tras el accidente de un avión de transporte Antonov An-32 ocurrido el sábado en la ciudad de Jorhat, ubicada en el estado nororiental de Assam. El siniestro se produjo cerca de las 10:00 hora local (04:30 GMT) mientras la aeronave realizaba un vuelo rutinario y ejecutaba maniobras de aterrizaje en la base aérea de la región, de acuerdo con la información difundida por la institución militar.

La IAF lamentó profundamente la pérdida, tal como lo expresó en sus canales oficiales: “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de cinco miembros de su personal en el accidente del An-32 en Jorhat”. Esta declaración fue compartida a través de una publicación en la red social X. El comunicado destacó el compromiso de la fuerza militar con los familiares de los fallecidos y la disposición para acompañarlos en este momento.

PUBLICIDAD

Por el momento, las autoridades no han confirmado el número total de ocupantes que viajaban en la aeronave ni la existencia de sobrevivientes. Sin embargo, un funcionario de la fuerza aérea, citado por la agencia AFP y bajo condición de anonimato, aseguró que el copiloto habría sobrevivido al impacto. Las imágenes difundidas por el canal de noticias NDTV muestran el lugar del accidente, con una densa columna de humo negro y los restos del avión dispersos en el terreno.

El accidente aéreo en la India dejó al menos cinco muertos

La Fuerza Aérea de la India señaló que el Antonov An-32 accidentado se encontraba en una “salida rutinaria” cuando se produjo el siniestro al intentar aterrizar. En este contexto, el alto mando dispuso la creación de una comisión de investigación para esclarecer las circunstancias y causas del accidente. Las autoridades han solicitado evitar cualquier tipo de especulación hasta que se disponga de resultados preliminares, al tiempo que prometieron ofrecer más detalles conforme avance el proceso de indagación.

PUBLICIDAD

El incidente en Jorhat se suma a una serie de accidentes aéreos que han afectado recientemente a la aviación india. En enero, el entonces vice primer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, perdió la vida en un siniestro aéreo que también cobró la vida de otras cuatro personas. Aquel accidente involucró un jet ejecutivo alquilado que realizaba una ruta política, estrellándose en el oeste del país durante la maniobra de aterrizaje y sin dejar sobrevivientes.

El Antonov An-32 es una aeronave bimotor de fabricación rusa, diseñada para operar en altitudes elevadas y condiciones climáticas extremas. La Fuerza Aérea de la India dispone de aproximadamente 100 unidades de este modelo, que utiliza tanto para el transporte de suministros militares como para la asistencia civil en zonas montañosas remotas. El último accidente grave de un An-32 en la India ocurrió en 2019, en el estado de Arunachal Pradesh, cerca de la frontera con China, cuando murieron 13 personas.

Un avión militar gris destrozado y en llamas, con denso humo elevándose, yace en un campo verde junto a una pista de aterrizaje. Hay un edificio al fondo
Un avión se incendia en el suelo tras un accidente aéreo en India, donde al menos cinco personas perdieron la vida.

Las operaciones de rescate y peritaje se desarrollan en la zona del accidente, mientras se mantiene la expectativa en torno a los resultados de la comisión de investigación. El uso de aeronaves como el An-32 resulta estratégico para las fuerzas armadas indias, dada la complejidad geográfica y las exigencias logísticas del país, especialmente en regiones fronterizas y de difícil acceso.

Este nuevo siniestro vuelve a poner en foco la seguridad operacional de la aviación militar india y la robustez de los aviones de transporte empleados en misiones de carácter tanto militar como humanitario. Las autoridades han reiterado su intención de informar a la opinión pública en cuanto se obtengan avances en la indagación, manteniendo la cautela frente a versiones no confirmadas.

Temas Relacionados

Accidente aéreo en IndiaIndia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos instó a rebajar tensiones tras los ataques cruzados entre Israel y Hezbollah: “Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa: ¡no lo echemos a perder!”

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

El ensayo con una máquina industrial conectada al sistema nacional servirá como referencia, mientras especialistas alertan por los retos de infraestructura, transporte y coste de este combustible

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

La cancillería israelí respondió al jefe negociador iraní Qalibaf, quien calificó de “inútil” continuar las conversaciones mientras el ejército israelí opera en el Líbano; negociadores de Qatar viajaron a Teherán para intentar salvar el acuerdo

Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

Ucrania atacó una planta proveedora de explosivos para el ejército ruso y depósitos de combustible cercanos a Moscú

Kiev golpeó la química Azot en Tula y los depósitos Rosrezerv en Yaroslavl en una ofensiva que Zelensky calificó de “sanciones de largo alcance”. Una civil murió en Briansk, tercera víctima de la jornada

Ucrania atacó una planta proveedora de explosivos para el ejército ruso y depósitos de combustible cercanos a Moscú

Rumania movilizó cazas Eurofighter tras detectar un ataque ruso contra Ucrania cerca de una región fronteriza

El Ministerio de Defensa informó que varios aparatos no tripulados fueron ubicados a unos 12 kilómetros al este de Valcove, lo que activó una vigilancia aérea desde la Base 57 Mihail Kogalniceanu

Rumania movilizó cazas Eurofighter tras detectar un ataque ruso contra Ucrania cerca de una región fronteriza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes

Cómo cultivar jitomate, chile y cilantro en casa aunque no tengas jardín ni espacio

Escándalo en Neuquén: echaron por “ñoqui” a un exfuncionario que además aspiraba a una jubilación de privilegio

Un ex candidato a concejal fue detenido tras el hallazgo de casi media tonelada de cocaína en Tucumán

Roy Barreras analizó la campaña de Iván Cepeda tras encuestas que favorecen a Abelardo de la Espriella: “Dejaron ahogar al experto”

INFOBAE AMÉRICA

Tres personas fallecidas y dos lesionadas en recientes accidentes viales en El Salvador

Tres personas fallecidas y dos lesionadas en recientes accidentes viales en El Salvador

Accidente de tránsito en República Dominicana deja 16 empleados gubernamentales heridos

Actividad económica de Honduras crece 3.5% a abril de 2026, según el Banco Central

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

La policía clausuró en 1917 la única muestra individual de Modigliani y la obra más escandalosa ahora sale a subasta

ENTRETENIMIENTO

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

Paul McCartney responde a las críticas sobre estereotipos de género en su nueva canción

Martin Scorsese rememora el impacto de Jodie Foster a los 12 años en ‘Taxi Driver’: “Tenía autoridad, no bromeo”

“Nada de proyecciones, solo ganas de seguir creando”: Keanu Reeves desvela su nueva etapa como músico con Dogstar

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico