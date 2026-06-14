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Fiscalía investiga asesinato de tres hombres en vivienda de Acámbaro, Guanajuato: presentaban impactos de bala

Las víctimas fueron localizadas en un inmueble de la comunidad de Monte Prieto; hasta el momento no se reportan personas detenidas

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Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer la identidad de los tres hombres fallecidos. (Crédito: redes sociales)
Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer la identidad de los tres hombres fallecidos. (Crédito: redes sociales)

Tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Monte Prieto, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del sábado se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 en la que se alertó sobre personas heridas por disparos de arma de fuego en un inmueble localizado sobre la calle Independencia, cerca del campo deportivo de la localidad.

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Tras el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación. Al ingresar al domicilio señalado localizaron a tres hombres con heridas provocadas por impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar atención médica a las víctimas. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que los tres hombres ya habían fallecido.

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La zona fue resguardada por corporaciones de seguridad con el fin de preservar posibles evidencias. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió al inmueble para iniciar las diligencias ministeriales y el procesamiento de la escena.

Mientras se desarrollaban las labores periciales, autoridades implementaron recorridos y acciones de búsqueda en los alrededores de Monte Prieto con el objetivo de obtener información que permitiera identificar a los responsables de la agresión. Hasta el cierre de los reportes oficiales no se había informado sobre personas detenidas.

Paramédicos se trasladaron al lugar para brindar atención médica a las víctimas; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que los tres hombres ya habían fallecido. (Crédito: redes sociales)
Paramédicos se trasladaron al lugar para brindar atención médica a las víctimas; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que los tres hombres ya habían fallecido. (Crédito: redes sociales)

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer la identidad de los tres hombres fallecidos ni ha informado sobre alguna línea de investigación predominante respecto al móvil del ataque.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los responsables en este triple homicidio registrado en el municipio de Acámbaro.

Ataques armados y enfrentamientos recientes en Acámbaro y municipios cercanos

El asesinato de tres hombres en la comunidad de Monte Prieto ocurrió en un contexto marcado por recientes hechos violentos en Acámbaro y municipios cercanos del sur de Guanajuato.

Apenas dos semanas antes, agentes de la Fiscalía General del Estado fueron atacados por civiles armados durante un operativo en la comunidad de Santiaguillo. El enfrentamiento dejó un presunto agresor muerto y un elemento de la Agencia de Investigación Criminal herido de gravedad, lo que derivó en un amplio despliegue de fuerzas estatales y federales en la zona.

Los ataques dentro de viviendas también han sido documentados recientemente en el municipio. En mayo, hombres armados ingresaron a una casa ubicada en la colonia 22 de Marzo y dispararon contra dos personas que se encontraban en el inmueble. El saldo fue un hombre muerto y otro lesionado, en un hecho que presentó características similares al ocurrido en Monte Prieto.

A estos casos se sumó el asesinato de un comerciante en la zona Centro de Acámbaro a inicios de junio. La víctima fue atacada por sujetos armados cuando concluía su jornada laboral, lo que motivó la intervención de peritos y agentes ministeriales para el procesamiento de la escena.

Acámbaro también ha sido escenario de episodios de alto impacto en los últimos años. En octubre de 2024, un auto explotó frente a las instalaciones de Seguridad Pública municipal, dejando tres policías lesionados y daños materiales en viviendas y vehículos cercanos. Las autoridades federales iniciaron entonces una investigación por la naturaleza del ataque.

En términos regionales, Guanajuato continúa siendo una de las entidades con mayor incidencia de homicidios en el país. Diversos análisis oficiales y periodísticos han vinculado la violencia en distintas zonas del estado a la disputa entre grupos criminales que operan en la región, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha informado si el triple homicidio de Monte Prieto guarda relación con alguna de estas dinámicas.

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