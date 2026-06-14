La peculiar historia de Merlín, el Pato mundialista que se hizo viral: cómo surgió, qué come y de dónde es

Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Los festejos en las calles de la Ciudad de México tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 del pasado jueves 11 de junio dejaron un acontecimiento que se hizo viral: la aparición de un pato caminando con la playera del combinado azteca.

Se trata de Merlín, un patito que acompaña a sus dueños vendiendo aguas en las calles de la capital. En entrevista con ESPN, su dueña Karla, acompañada de su hijo compartió detalles sobre la dieta del animal, su edad y la relevancia afectiva que tiene en su vida.

PUBLICIDAD

“Lo domestiqué, lo eduqué para que aprendiera a estar aquí. Primero fue con arnés, porque obviamente le tenía miedo a las avenidas, a la gente, al ruido. Y ya conforme se fue acostumbrando le quitamos el arnés y ya nos va siguiendo. Como comida especial para pato, frutas, verduras, proteínas y una vez a la semana tacos de carnitas”, comentó la dueña de Merlín.

La celebración por los primeros tres puntos de México en el Mundial dejó una de las postales más peculiares del torneo.

Karla contó que el proceso para domesticar a Merlín inició con paciencia y medidas de seguridad. Explicó que al principio utilizó un arnés para pasearlo, ya que el animal mostraba miedo a las avenidas, el ruido y la presencia de personas. Con el tiempo, Merlín se acostumbró al entorno urbano y logró caminar libremente junto a ella y su hijo.

PUBLICIDAD

La alimentación de Merlín es variada y adaptada a sus necesidades. Según su dueña, prepara una dieta especial que incluye comida para pato, frutas, verduras y proteínas. Como parte de sus rutinas, una vez a la semana le ofrece tacos de carnitas, alimento que, según relata, Merlín disfruta como un premio especial.

Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Afición mexicana hace de las suyas en en Mundial

La euforia por la victoria se reflejó en lugares emblemáticos como el Zócalo y el Ángel de la Independencia, donde miles de personas se congregaron para celebrar. Los asistentes cantaron, bailaron y saltaron al ritmo de la emoción colectiva, transformando las calles en un escenario de fiesta nacional.

PUBLICIDAD

Las inmediaciones del Estadio Azteca también fueron epicentro de festejos, con aficionados que no quisieron perderse la oportunidad de manifestar su alegría tras el debut victorioso del equipo en la competencia.

La aparición de Merlín, el pato con la camiseta tricolor, fue uno de los momentos más compartidos en redes sociales durante la jornada. La imagen del animal acompañando a su familia de vendedores ambulantes se viralizó rápidamente y añadió un toque entrañable a la celebración.

PUBLICIDAD

Fans celebrate Mexico's victory over South Africa during the 2026 FIFA World Cup in Plaza Garibaldi in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Armando Vega

Fans celebrate Mexico's victory over South Africa during the 2026 FIFA World Cup in Plaza Garibaldi in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Armando Vega

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial?

El próximo compromiso de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 está programado para el jueves 18 de junio. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en el marco de la segunda jornada del Grupo A. El encuentro se disputará en el Estadio Akron.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay

El debut exitoso ante Sudáfrica, con un 2-0 a favor, le dio a México un impulso anímico considerable en su camino por la fase de grupos. El siguiente rival, Corea del Sur, también llega motivado tras superar a República Checa con un marcador de 2-1.

PUBLICIDAD

El partido México vs. Corea del Sur será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la competencia, ya que ambos sumaron victorias en su primer enfrentamiento. El resultado de este encuentro podría definir el rumbo del grupo y acercar a uno de los equipos a la clasificación a octavos de final.