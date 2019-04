Según los dichos del contador, a mediados de 2015 viajó desde Santa Cruz hasta la quinta de Olivos para mostrarle a Cristina una planilla con las cuentas bancarias y los saldos. "Yo pensé que venía para algo más. Me pidió que venga a las 9 de la noche. Fueron llegando otras personas. Entre otros el arquitecto Grippo. A las 9 y media llega la doctora. Me pidió el listado de cuentas. Lo mira, me agradeció y le dijo a un secretario que pida un auto para que me lleven", contó.