México

Cómo cultivar jitomate, chile y cilantro en casa aunque no tengas jardín ni espacio

Basta disponer de 4 a 6 horas de sol directo, un envase con orificios y tierra adecuada para poner en marcha el cultivo doméstico de hortalizas, siguiendo las recomendaciones técnicas publicadas por la Secretaría del Medio Ambiente

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Mujer con suéter beige riega varias plantas en macetas, incluyendo Albahaca, Romero y Crisantemo, sobre una mesa de madera junto a una ventana.
La Sedema señala que basta con 4 a 6 horas de luz solar directa al día y un contenedor —maceta, botella PET cortada, cubeta o huacal— para iniciar un huerto en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta un jardín, ni siquiera un balcón amplio. Cultivar jitomate, chile y cilantro en casa es posible con una ventana soleada, un contenedor con drenaje y semillas que, en muchos casos, ya están en el refrigerador.

Así lo confirman la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que han publicado guías técnicas para el cultivo de hortalizas en espacios urbanos.

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La Sedema señala que basta con 4 a 6 horas de luz solar directa al día y un contenedor —maceta, botella PET cortada, cubeta o huacal— para iniciar un huerto en casa. El organismo advierte que nunca debe usarse tierra de jardín directamente en macetas, pues se compacta, no drena bien y puede contener plagas.

El auge del huerto urbano en México y el mundo

Plantas de interior verdes en macetas y recipientes de vidrio con raíces visibles, sobre una mesa de madera frente a una ventana luminosa con vista a un jardín.
El segmento de productores residenciales —es decir, personas que cultivan en casa— es el de crecimiento más rápido, con una tasa anual estimada de 8.14%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por cultivar en casa creció de forma sostenida tras la pandemia. En la Ciudad de México, la Sedema registra 161 huertos comunitarios activos y más de 900 jardines para polinizadores. Entre 2023 y 2024, se instalaron 13 huertos urbanos en unidades habitacionales de la capital, y en 2023 entró en vigor el Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos, que promueve prácticas agroecológicas sostenibles.

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A escala global, el mercado de agricultura urbana se valoró en 178 mil millones de dólares en 2024, con proyección de alcanzar 330 mil millones para 2032, según datos de Kings Research. El segmento de productores residenciales —es decir, personas que cultivan en casa— es el de crecimiento más rápido, con una tasa anual estimada de 8.14%.

Cómo cultivar jitomate en maceta

Una persona con camisa clara y jeans está sembrando una planta de menta en una maceta de terracota en un balcón soleado, con otras plantas alrededor.
El riego debe ser regular pero sin encharcamiento. Se recomienda fertilizar cada 2 o 3 semanas con abono orgánico para favorecer la producción de frutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para espacios reducidos, el INIFAP recomienda variedades de crecimiento determinado o enano, como el jitomate cherry. Estas plantas son más compactas y se adaptan mejor a contenedores.

La maceta debe tener al menos 30 centímetros de profundidad y orificios de drenaje. El sustrato ideal mezcla tierra para macetas con composta; la Sedema propone una combinación de hojas secas, piedras porosas tipo volcánicas y tierra, a partes iguales. Si se siembra desde semilla, debe enterrarse a 1 centímetro de profundidad.

El riego debe ser regular pero sin encharcamiento. Se recomienda fertilizar cada 2 o 3 semanas con abono orgánico para favorecer la producción de frutos. Conforme la planta crece, requiere un tutor o varilla de soporte para evitar que las ramas se doblen. La cosecha llega cuando el fruto está firme y ha alcanzado su color característico.

Cómo cultivar chile en casa sin espacio

Los chiles picantes —jalapeño, cayena, chile de árbol— son los más adaptables a espacios pequeños. Variedades como estas pueden crecer en macetas de entre 5 y 10 litros; los chiles o pimientos más grandes necesitan contenedores de al menos 20 litros.

La planta requiere un mínimo de 6 horas de sol directo al día. El riego debe hacerse en la base, nunca sobre las hojas, preferentemente por la mañana, para evitar hongos. La fórmula de sustrato con mejor rendimiento documentado combina 40% humus de lombriz, 50% fibra de coco y 10% perlita o vermiculita.

Durante la floración y fructificación, la planta necesita abono rico en potasio y fósforo. Cuando los frutos empiezan a pesar, conviene instalar un tutor. La cosecha se hace con tijeras limpias, cortando el tallo justo encima del fruto para no dañar la planta.

Cómo cultivar cilantro: el más sencillo de los tres

Primer plano de macetas colgantes de terracota en la baranda de un balcón. Contienen lavanda floreciendo, helechos y potus. Al fondo, edificios urbanos bajo cielo nublado.
Para sembrarlo en tierra, la Sedema recomienda crear surcos a menos de 1 centímetro de profundidad, con una separación de 30 centímetros entre semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cilantro es la opción más accesible para quienes comienzan. Puede sembrarse en tierra o sin ella, mediante hidroponía básica, en un recipiente con agua y una cesta de red.

Para sembrarlo en tierra, la Sedema recomienda crear surcos a menos de 1 centímetro de profundidad, con una separación de 30 centímetros entre semillas. Un paso clave: triturar cada semilla en dos mitades antes de sembrar, sin hacerla polvo, para mejorar la tasa de germinación. Las semillas no deben enterrarse profundo, pues necesitan luz para brotar.

Germina entre 7 y 10 días después de la siembra. La primera cosecha llega aproximadamente a los 40 días, y después puede cortarse cada 6 o 7 días. El cilantro prefiere temperaturas frescas y no tolera el encharcamiento; en verano conviene protegerlo del sol más intenso.

Métodos alternativos para quienes no tienen ni una maceta

Balcón con banco blanco y cojines beige, jardineras con plantas, almohadas. En el almacenamiento inferior hay una manta, tazas y un sombrero. Calle con coches.
El método Kratky es una variante hidropónica que no requiere bomba ni electricidad: consiste en colocar las semillas en una cesta de red sobre un recipiente con agua y nutrientes disueltos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no disponen de espacio en el suelo pueden optar por jardines verticales con jardineras de pared, macetas colgantes o cultivo interior con luces LED. La Sedema y guías especializadas recomiendan que las luces funcionen entre 12 y 16 horas diarias mediante temporizador, y que las superficies cercanas sean blancas o reflectantes para aprovechar al máximo la iluminación disponible.

El método Kratky es una variante hidropónica que no requiere bomba ni electricidad: consiste en colocar las semillas en una cesta de red sobre un recipiente con agua y nutrientes disueltos. Es apto para cilantro y otras hierbas de ciclo corto.

Control de plagas con ingredientes de cocina

Cuatro vasos transparentes con agua sobre una mesa de madera, conteniendo hierbas frescas como menta, albahaca, tomillo y romero con raíces visibles.
Otra opción es el aceite vegetal con jabón líquido: dos tazas de aceite mezcladas con media taza de jabón, diluidas en un litro de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sedema incluye en su guía oficial una serie de repelentes caseros que no requieren productos químicos. El “apichi” se prepara licuando 50 gramos de chile, 50 gramos de ajo y 25 gramos de pimienta negra, mezclados con 50 mililitros de alcohol de 96°; la mezcla reposa una noche, se diluye en un litro de agua y se deja dos semanas a la sombra antes de aplicarse con aspersor.

Otra opción es el aceite vegetal con jabón líquido: dos tazas de aceite mezcladas con media taza de jabón, diluidas en un litro de agua. Se aplica de noche y actúa contra pulgones, cochinillas y orugas. El té de cilantro hervido durante 10 minutos también funciona como repelente preventivo.

Todos estos tratamientos deben aplicarse cada 15 días de forma preventiva. La Sedema recomienda revisar las plantas al menos dos veces por semana para detectar plagas o enfermedades a tiempo.

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