"Massa está en un proyecto de una interna de un sector del justicialismo. Yo formo parte de un proyecto que busca generar consensos para gobernar. Son dos cosas totalmente distintas. Yo estoy buscando un gobierno de partidos y de sociedad civil", aseguró el ex ministro de Economía. Luego, agregó: "Massa está tomando un camino particularmente partidista, que no es el de buscar alianzas más allá del partido. Ese no es mi proyecto".