"Aprendí de los errores. Mi soberbia me hizo creer que los votos eran un cheque en blanco. Me dolieron las derrotas. Las sufrí como un fracaso. Me volvieron más sincero y humilde. Quiero pedirles disculpas a los que se sintieron decepcionados por mí. Hoy siento que maduré y que estoy más preparado que nunca para gobernar el país". La hilera de palabras no demoró más que algunos segundos. Tiempo en el que hubo absoluto silencio entre los presentes en el pabellón Frers de La Rural. Sergio Massa hizo una autocrítica pública. Se sinceró y se corrió del mensaje político que tiene grabado en su memoria.