El ex ministro apuesta a crecer como la principal opción de la tercera vía y lograr que los otros precandidatos bajen sus candidaturas. A Lavagna no le preocupa una interna con Urtubey o con Pichetto, pero sí con Massa. Tiene un aprecio personal que lo une al ex intendente de Tigre y no quiere tensar la cuerda. Destaca el armado del Frente Renovador en el 2013 y lo acompañó en la candidatura presidencial del 2015. No quiere que las decisiones políticas desemboquen en el enfriamiento de un vínculo que mantiene desde hace tiempo y que prefiere conservar.