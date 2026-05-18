España

Afectados por el Ingreso Mínimo Vital insisten en que se condone la devolución de ayudas cobradas por error: “Es una trampa burocrática”

El colectivo pide al Gobierno que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reforme la ley para eliminar la retroactividad y garantizar la seguridad jurídica a las familias

Guardar
Google icon
Marta observa la carta donde la Seguridad Social le pide que abone la deuda. (Cedida)
Una beneficiaria del IMV observa la carta donde la Seguridad Social le pide que abone la deuda por cobros indebidos. (Cedida)

El Colectivo IMV Afectados y Afectadas pide la reforma de la ley del ingreso mínimo vital (IMV) para que las familias vulnerables no tengan que devolver el dinero recibido por un error administrativo. Reclaman que la Seguridad Social pueda perdonar parte o toda la deuda si el problema fue causado por la propia administración.

Los afectados recuerdan en un comunicado que el Defensor del Pueblo, institución dirigida por Ángel Gabilondo, ya advirtió que estas reclamaciones económicas, derivadas en numerosos casos de errores administrativos, “afectan especialmente a quienes más lo necesitan y están empujando a familias ya empobrecidas hacia situaciones límite”.

PUBLICIDAD

“Muchas de las personas beneficiarias del IMV que están siendo sometidas a reclamaciones económicas derivadas, en numerosos casos, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos profundamente injustos, se enfrentan a embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso al riesgo de perder la vivienda", denuncia la organización. Lo más grave, añaden, es que el Defensor del Pueblo ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar estos perjuicios “y, sin embargo, el Gobierno ha decidido rechazar sus recomendaciones”.

“El mismo Gobierno que se presenta como garante de la justicia social ha optado por ignorar las advertencias de la institución encargada precisamente de defender a la ciudadanía más vulnerable”, indican. Por ello reclaman al Ejecutivo que acepte las recomendaciones del Defensor del Pueblo y modifique la ley, “de modo que se elimine la retroactividad y se garantice seguridad jurídica a las familias”.

PUBLICIDAD

El colectivo asegura que para miles de familias esta prestación “se ha convertido en una trampa burocrática de la que no pueden escapar”, por eso consideran que se trata de “un problema de Estado en materia de protección social”.

Asimismo piden al resto de partidos políticos que “dejen de utilizar el sufrimiento de los afectados como arma partidista” y que emprendan reformas legislativas. “Si no vemos pasos normativos reales y propuestas registradas en el Congreso de los Diputados, entenderemos que existe una falta de voluntad política real para proteger a las familias afectadas”, defienden.

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

Prevenir la pobreza y exclusión social

El Gobierno puso en marcha el IMV en junio de 2020 como respuesta social a la pandemia, con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces -hasta abril de 2026- ha llegado a un total de 846.454 hogares y, de ellos, en 581.054 conviven menores, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La ayuda tiene una cuantía media de 540 euros mensuales por hogar y en el mes de abril el pago total alcanzó los 497,2 millones de euros.

Respecto al año anterior, hay 126.911 prestaciones activas más, lo que representa un aumento del 17,7% en el número de hogares protegidos. El número de beneficiarios también creció un 17,7% y sumó 388.428 personas adicionales en comparación con abril de 2025. La mayoría de los titulares y beneficiarios del IMV son mujeres.

Temas Relacionados

Ingreso Mínimo VitalSubsidios y AyudasSeguridad Social EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Valderrama relata en ‘Cuarto Milenio’ la aterradora experiencia paranormal que vivió tras acudir a una bruja: “Debí abrir algún tipo de portal”

El cantante visitó el programa de Iker Jiménez para contar los extraños fenómenos que comenzaron en su casa después de realizar un ritual recomendado por una vidente

Juan Valderrama relata en ‘Cuarto Milenio’ la aterradora experiencia paranormal que vivió tras acudir a una bruja: “Debí abrir algún tipo de portal”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 18 de mayo

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 18 de mayo

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las bajas por salud mental han aumentado un 137% en España”

Un informe de UGT indica que la incapacidad temporal vinculada a afecciones emocionales ha aumentado de forma significativa, afectando ya a cientos de miles de trabajadores en diferentes sectores

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las bajas por salud mental han aumentado un 137% en España”

El rey Juan Carlos abandona Galicia tras cinco días de regatas en Sanxenxo: vela desde la distancia y visitas familiares

El padre de Felipe VI ha disfrutado de unos días en Galicia acompañado de amigos y familiares

El rey Juan Carlos abandona Galicia tras cinco días de regatas en Sanxenxo: vela desde la distancia y visitas familiares

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Las operaciones bajaron un 2,2% en marzo, hasta las 61.295 transmisiones, aunque las casas de segunda mano resisten con un ligero avance interanual

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

ECONOMÍA

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital