En tono de autocrítica, el líder del Frente Renovador dijo: "Mi soberbia me llevó a creer que los votos eran un cheque en blanco, me dolieron las derrotas, las viví como fracasos, pero me hicieron más fuerte y sincero. Les quiero pedir disculpas a quienes se sintieron decepcionados por mí, les pido perdón. Hoy siento que maduré, y me siento en mejores condiciones para conducir la Argentina".