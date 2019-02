El fiscal Stornelli negó categóricamente un vínculo con D`Alessio, lo denunció por extorsión y aseguró que hay una operación política que busca desprestigiarlo. Paralelamente se comprobó que Etchebest no figura en la investigación iniciada con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, por lo tanto no tendría sentido pedirle una coima a una persona que no tiene ningún nexo con la causa.