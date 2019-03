Ninguno de los oradores del Congreso centralizó el discurso en la figura de Cristina Kirchner. Incluso, no hubo un pedido formal para que se respalde a la dirigente de la oposición que mejor intención de voto tiene en todas las encuestas. Evitar la centralidad de la ex mandataria es también una señal del kirchnerismo y de los dirigentes que confluyen en el PJ para poder acercar posiciones. No están pidiendo que se impulse la candidatura de la ex jefa de Estado, sino que se diriman las diferencias en unas PASO y todo el peronismo quede bajo el mismo techo.