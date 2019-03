El ex intendente de Cultral Co tuvo el respaldo de dirigentes ultra K. En el hotel estuvieron presentes Martín Sabbatella, Diana Conti y Oscar Parrilli, el principal armador de la candidatura. La derrota de Rioseco fue también una derrota para Cristina Kirchner, quién se metió de lleno en la campaña electoral, recibió a los candidatos y grabó un spot en su apoyo. La ex presidenta apostó a un golpe de efecto en las urnas para comenzar con el pie derecho el año electoral. La estrategia falló. La abultada diferencia que generó la derrota fue una cachetada inesperada.