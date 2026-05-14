México

Activistas interrumpen conferencia de Marath Bolaños en la UNAM por reforma de las 40 horas

Integrantes del colectivo “Yo por las 40 horas” acusaron simulación en la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum

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Activistas del colectivo "Yo por las 40 horas" interrumpieron la conferencia de Marath Bolaños en la UNAM. (Crédito: redes sociales)

Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se vio obligado a abandonar el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en la UNAM, tras ser interrumpido por activistas del colectivo Yo por las 40 horas , quienes exigían la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales con dos días de descanso.

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