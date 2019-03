La referencia cuidadosa a los dos candidatos asoma estudiada, aunque no salda el tema, según admitían en el Gobierno. No hay equidistancia cuando se habla fuera de micrófono. Macri no entraría personalmente en la pelea, pero sigue siendo clara la apuesta por Negri, valorado a pesar de los roces y posiciones críticas en la relación del bloque de diputados y de la UCR en general con el Gobierno. ¿Por qué entonces los cuidados?