Claro está que para lograr el sueño de la embajada Macri tiene que ser reelecto. Si esto no sucede, ¿qué será del futuro del presidente de la Cámara baja? Cuando la plantean este escenario, que viene inmediatamente con la pregunta acerca de si lo sondearon desde el peronismo no kirchnerista, hoy Alternativa Federal de Massa, Pichetto y los gobernadores, Monzó se ríe cómplice, pero sin dar precisiones: "Yo me llevo bien con todos".