La postura de Negri-Baldassi-Juez para no presentarse en internas se sustenta en la respuesta de la empresa OCASA, fechada al 25 de febrero, que sostiene lo siguiente: "Para realizar un servicio con la calidad operativa y criticidad que un evento de estas características requiere, se necesita una preparación de por lo menos 90 días. Por lo tanto, restando solo 23 días para la fecha programada del correspondiente acto electoral (…), informamos que no están dadas las condiciones básicas para organizar y realizar el servicio solicitado, considerando no viable el mismo".