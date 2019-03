El enfrentamiento entre Mario Negri, jefe del interbloque de diputados nacionales –acompañado por el macrista Héctor Baldassi-, y el intendente Ramón Mestre llevó las cosas al borde del abismo. Hoy mismo, podría vivirse una situación de fractura con la cita de Junta Electoral que debería supervisar esta interna, librada a la organización de los partidos porque en Córdoba no rigen las PASO. Y no es descartable una reunión de urgencia de la mesa nacional de Cambiemos para tratar de intervenir en la pelea, algo que hizo hace un mes sin éxito. No sobra el tiempo: los comicios están convocados para el domingo 17.