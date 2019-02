No es para menos. Eran las 2 de la mañana y los choferes no sólo hicieron notar su enojo en la casa del funcionario, sino que con sus gritos, bocinazos y hasta redoblantes despertaron a un barrio entero. No les importó el pedido de los trabajadores que querían descansar. Mucho menos la presencia de bebés o de personas enfermas a las cuales les interrumpieron el descanso.