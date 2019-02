En esa clave, Alberto Fernández recordó que en los últimos comicios en los que se presentó el economista sacó el 17% de los votos y que hace casi 12 años que no está en el escenario político. "Construimos una imagen de Lavagna que no es", planteó. "En términos políticos, todo lo que dijo es un deseo de mucho pero es poco y nada", completó sobre el ex ministro.