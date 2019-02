Similar postura es la que tiene Florencio Randazzo, quien se llamó a silencio después de su participación electoral en el 2017 pero que siempre delega la representación de su idea en dirigentes que suelen estar en las actividades de Alternativa Federal. El ex ministro mantiene conversaciones con dirigentes sindicales y políticos pero sin levantar polvareda. Si hasta el momento no se sumó al espacio es porque no está de acuerdo con que el esquema se haya forjado en base a la exclusión de un sector del peronismo. A diferencia de muchos de los integrantes del esquema, Randazzo cree que la unidad debe generarse con Cristina adentro y que sea ella la que decida si quiere o no competir en unas PASO. "Sin sectarismos", suelen repetir en su entorno. Su futuro es una incógnita.