El ex ministro también marcó distancia del líder del Frente Renovador al plantear que ya no comparten el punto de vista político. Esa afirmación generó ruido en el corazón del espacio político. En el massismo aseguraron mantienen una buena relación y que Lavagna es una pieza importante dentro del armado opositor. Prefieren no entrar en polémicas. No generar un foco de conflicto.