México

“¡Déjennos pasar!”: Madre buscadora se arrodilla ante policías para exigir paso al Estadio Ciudad de México

Con veladoras y fotografías de sus desaparecidos, más de 400 madres buscadoras intentaron llegar al Estadio Ciudad de México la noche previa a la inauguración del Mundial 2026

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“¡Déjenos, pasar!”: así fue como la madre buscadora, Vicky Ponce, pidió a elementos de la SSC que los dejaran avanzar hacia el Estadio Ciudad de México como parte de su movilización en Calzada de Tlalpan. (X/@azucenau)

La noche del 10 de junio, a horas de que el Estadio Ciudad de México recibiera al mundo para la inauguración del Mundial 2026, más de 400 madres buscadoras tomaron la calzada de Tlalpan con veladoras, fotografías de sus desaparecidos y playeras de la Selección Mexicana intervenidas con sus rostros. La consigna que cargaban era una pregunta: “La pelota vuelve a casa... ¿Y tú cuándo?”.

La movilización, convocada bajo el nombre “Iluminemos la búsqueda: caminata por los desaparecidos”, partió desde las inmediaciones de la estación Registro Federal del Tren Ligero. El contingente avanzó sobre Calzada de Tlalpan hasta toparse con el perímetro de seguridad que la SSCCDMX había desplegado alrededor del estadio: camiones atravesados en la avenida y una fila de elementos antimotines con cascos y escudos que les cerraron el paso.

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Madres buscadoras
El secretario de Gobierno capitalino llegó a negociar con los colectivos pero no logró un acuerdo; al retirarse, manifestantes le lanzaron objetos y líquidos, y el subsecretario Fadlala Akabani resultó herido. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Fue entonces cuando una madre buscadora vestida de blanco, identificada como Vicky Ponce, se arrodilló en el asfalto y, frente a un muro de policías antimotines con cascos y escudos, suplicó que las dejaran pasar para manifestarse.

“Nosotros no quisimos estar aquí”

El momento quedó registrado en video. Vicky Ponce habló primero de pie, con los brazos abiertos, dirigiéndose directamente a los elementos de la SSC.

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“Yo soy una madre desesperada que busca a mi hijo. Tengan compasión, déjennos entrar. Déjennos entrar porque no estamos haciendo nada malo. Estamos buscando a nuestro hijo, a nuestro ser querido. Nosotros no quisimos estar aquí y hoy estamos aquí en estas circunstancias”.

Madres buscadoras
CIUDAD DE MÉXICO, 10JUNIO2026.- Familiares de desaparecidos marcharon con destino al Estadio Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero. FOTO: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM

Luego cayó de rodillas, con la cabeza levantada y los ojos llorosos. Al final, dobló el cuerpo hacia el pavimento con las palmas abiertas sobre el suelo, frente al escudo policial, mientras decenas de fotógrafos se agachaban a su alrededor.

Ponce les habló a los policías sin rodeos: “No los queremos muertos, no los queremos en fosas, no los queremos ensartados, no los queremos en pedazos como los hemos encontrado”.

Luego extendió las manos: “Estas manos han sacado debajo de la tierra lo que ustedes no se imaginan. Si ustedes vieran el dolor que cada uno de nosotros tenemos, nosotros no deberíamos estar aquí. Y sin embargo, por amor a ellos, por amor a nuestros hijos, estamos aquí”.

Les recordó su propia condición de padres: “Ustedes tienen hijos y un día ustedes van a necesitar de las madres buscadoras que les busquen a sus hijos”. Y los responsabilizó: “Si ustedes hubieran estado en el lugar que tenían que estar, no estuviéramos nosotros aquí”.

Entre lágrimas, Ponce insistió: “Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más personas afuera. No es justo”.

César Cravioto llegó a negociar y se retiró sin acuerdo

César Cravioto se retira de Calzada de Tlalpan entre rechiflas y asegura que no habrá represión. (Crédito: Santiago Gutiérrez/ Infobae México)

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, acudió personalmente al lugar acompañado por el subsecretario Fadlala Akabani y por el comisionado de Búsqueda Luis Gómez Negrete para intentar frenar el avance y abrir un diálogo. La negociación no prosperó.

Al retirarse, Cravioto fue recibido con gritos, empujones y objetos con líquidos lanzados desde la multitud. Personal de la Secretaría de Gobierno formó una cadena humana para sacarlo del lugar. Parte de los manifestantes golpeó y escaló los vehículos oficiales de la SSC.

Akabani resultó herido durante el forcejeo. Horas después, Cravioto confirmó en entrevista televisiva que su subsecretario “fue golpeado con un palo con picos”. El secretario separó a los colectivos de búsqueda de otro grupo que, según él, se sumó con una agenda distinta: “Desafortunadamente, además de los grupos de las familias buscadoras, llegaron grupos que buscan violencia, generar otro tipo de situaciones”.

Cravioto señaló que las autoridades habían advertido desde el lunes previo que los colectivos no podrían rebasar los límites del operativo. La jornada cerró sin ningún detenido, según confirmó el propio funcionario.

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