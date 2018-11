Un dato más. Cuando pidió no hablar de izquierdas y derechas propuso referirse al pueblo. "El pueblo peronista", gritó una voz masculina. "No solamente", le advirtió ella que llamó a un "frente social, cívico, patriótico, en el que se agrupen todos los sectores agredidos por el liberalismo. No puede ser la división entre los que rezan y los que no; es un lujo que no nos podemos permitir. En nuestro espacio hay pañuelos verdes y también pañuelos celestes, tenemos que aceptarlo y no llevarlo a la división de nuestro espacio".