Ni afuera de Ferro ni adentro del nuevo microestadio se vieron banderas políticas, aun cuando la 8 Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es un hecho eminentemente político. No es partidario. Y el debate de toda la semana que integra a varios de los líderes de la última década en la región tuvo en su primera oradora, la ex presidente de Brasil Dilma Roussef, un mensaje que atraviesa gran parte de lo que se oye arriba y abajo del escenario, y que en vísperas del 2019 en Argentina tiene un eco particular: "Tenemos que hacer todas las alianzas necesarias para combatir al neoliberalismo".