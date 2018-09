"Te corren el arco todo el tiempo", es la queja repetida en ambientes políticos, oficialistas y también opositores, más allá del reparto de culpas y la escasa disposición a aceptar errores o limitaciones propias. Pero hay cierta aceptación de que el criterio de confianza es la principal si no la guía maestra de inversiones y negocios. No es lo que dice la historia de la economía, pero el vértigo de estos días no da para esa discusión. Sí, en cambio, inquieta que cada gesto sea pensado en función del mercado entendido como mesa examinadora.