Un ex funcionario, ahora abocado a la consultoría privada, compartió en off the record que la visión de un Macri claramente cansado sirvió como catalizador para que los empresarios se sintieran interpelados de forma personal dentro de las medidas extraordinarias que el Gobierno tomó estos días. "Lo vi más cansado que nunca, pero todavía con templanza, eso genera empatía en cualquiera, sobre todo acá cuando la mayoría siente un pasado en común con él", dijo.