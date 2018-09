"Queremos que por primera vez la Argentina tenga un presupuesto equilibrado. Y no solo por un par de años: para siempre. Así que les digo, ¡bienvenidos! Bienvenidos a sentarse y batallar para que arreglemos este tema de raíz", dijo primero. Y siguió por la política. "También quiero agradecerle a todos los dirigentes políticos, no solo de Cambiemos, si no de todos los partidos que acompañan la gobernabilidad porque ponen a los argentinos por encima de los intereses personales. Este es un momento histórico, único. Es momento que demostremos que tenemos las agallas, la convicción, la fuerza y el temple para cruzar al otro lado", resaltó.