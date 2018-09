Melconian creyó que en septiembre se convertía en super ministro de Economía. No sólo pretendió sumar las funciones de Nicolás Dujovne –que todavía es un sobreviviente de la crisis financiera-, sino que además deseaba sumar los ministerios de Producción, Agroindustria y Energía. Macri lo escuchaba en silencio. Y Melconian remató su faena: quería su propio titular del Banco Central, en lugar de Luis Caputo. La respuesta fue no. El Presidente pensaba en Melconian, y no en una versión siglo XXI de Domingo Cavallo.