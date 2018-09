El fósil humano más antiguo de América, momias y dinosaurios: los tesoros afectados por el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro

Entre las 20 millones de piezas del museo se destacaban el cráneo de Luzia, considerado el mayor tesoro arqueológico del Brasil, y la colección de momias egipcias más grande de América Latina y una de las mayores bibliotecas de la región. Las autoridades aún no han cuantificado daños aunque el dijo el ex director del museo dijo que "no va a quedar nada"