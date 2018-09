Inmediatamente después, el titular del Ministerio de Hacienda se dispuso a contradecir las afirmaciones que precedieron a la pregunta. "Yo no he hablado de fracaso de nuestro programa. He hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino. Es muy distinto una cosa de otra, porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores", sostuvo.