En medio de todo esto, es muy estruendoso el silencio de quien sigue siendo considerada como La Jefa por un sector relevante de la dirigencia política. No se trata solo de la explosiva causa de los cuadernos. En la investigación de la tragedia de Once, dos ex secretarios de Estado ya fueron condenados por haberse complotado con los empresarios para vaciar económicamente al Tren Sarmiento. Hubo 52 muertes. Ella no dice nada. Esta semana fue condenado Amado Boudou, su vicepresidente. Ella tampoco dice nada. Su secretario de Vivienda, José López, acaba de decir que la plata de los bolsos no era suya sino de personas vinculadas a la política a las que no puede nombrar por temor a que lo asesinen, a él y a su familia. Uno de sus jefes de Gabinete reconoció que recibió plata de su ex secretario de Energía. Silencio.