A Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, le fue aprobada la visa de Canadá: “Me la negaron una vez y acá ya me la dieron”

Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, celebró la entrega de su visa, que tiene una temporalidad de seis meses - crédito @MaryLuzHerran/X

A través de una publicación en su cuenta de X, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, reveló que le fue aprobada la visa para ingresar a Canadá. La expareja del mandatario mostró el documento, que recibió por correo, y celebró el hecho de que, con el visado, podrá visitar a su hijo Andrés Gustavo Petro Herrán, que vive en ese país desde 2017.

“Hoy por fin he logrado tener la visa para ir a visitar a mi hijo Andrés Gustavo Petro, exiliado, quien se fue de Colombia desde el 27 de diciembre de 2017. Luego vino, acompañó a su padre en la campaña presidencial del 2018 y ya no pudo volver a regresar a su propio país”, detalló.

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Según contó, llevaba bastante tiempo intentando que le fuera aprobada la visa. En una primera oportunidad se la negaron, pero el segundo intento surtió el efecto que esperaba. Aseguró que aprovechará también para visitar a su nieto.

“Hemos luchado, hemos bregado para que venga, hasta que por fin, después de haberle solicitado a Canadá que me dieran la visa, me la negaron una vez y acá ya me la dieron por seis meses. Pero bueno, ya me voy para allá a ver a mi hijo, a darle besos y abrazar y besar a mi nieto. Por fin, por fin tengo la visa”, explicó.

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En la publicación también hizo un señalamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. "Superando los obstáculos que Álvaro Uribe nos impuso durante sus mandatos”, indicó.

En desarrollo...

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