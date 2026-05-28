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Lydia Bosch y Julio Peña desvelan sus métodos para copiar en exámenes en ‘El Hormiguero’: “Si ha podido engañarme le voy a subir la nota”

Ambos actores compartieron en el programa de Pablo Motos sus recuerdos más ingeniosos de la época escolar

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Los actores revelaron sus trucos para copiar en los exámenes escolares
Bosch y Peña presentaron la obra ‘Fedra en los infiernos’, que estrenarán en agosto en Mérida (El Hormiguero)

Lydia Bosch ha abierto en ‘El Hormiguero’ una de las escenas más privadas de su vida al contar que rompió aguas tras un ataque de risa, una confesión que llegó durante la visita que compartió con Julio Peña para presentar Fedra en los infiernos, la obra que ambos estrenarán en agosto en Mérida.

La obra Fedra en los infiernos se representará en el Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto. Bosch y Peña acudieron al programa de Pablo Motos para hablar de ese montaje, todavía en una fase inicial de preparación en la que apenas habían coincidido más allá de dos lecturas de guion.

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La actriz explicó que la función, escrita y dirigida por José María del Castillo, llegó a sus manos cuatro meses después de que su representante le pidiera entregar un premio en un acto de la profesión. Bosch leyó el libreto mientras se desmaquillaba, siguió hasta el epílogo y dejó de inmediato un mensaje a su representante tras sentarse por la impresión que le causó el texto.

Amor y recuerdos personales

Peña y Bosch también abordaron el núcleo emocional de la obra a partir de una pregunta sobre si el amor hacia la persona equivocada puede frenarse. El actor sostuvo que enamorarse es impredecible, mientras que Bosch diferenció entre deseo y pensamiento y señaló que, en el caso de Fedra, el conflicto desemboca en una enfermedad de amor.

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Lydia Bosch contó en ‘El Hormiguero’ cómo rompió aguas tras un ataque de risa viendo televisión
En el programa de Pablo Motos, los dos actores recordaron sus primeras impresiones al leer el guion de la obra (El Hormiguero)

El momento más llamativo de la entrevista llegó en un juego con Trancas y Barrancas, cuando Peña tuvo que adivinar cuál había sido la situación más surrealista en la vida de la actriz. Eligió la opción más inverosímil: dar a luz después de un ataque de risa.

Bosch confirmó que así ocurrió y relató que estaba en la cama por la noche viendo un programa de televisión de José Luis Coll. La actriz dijo: “Me encanta contarlo, porque me parece hasta bonito”. En ese relato añadió que oyó crujir “dos huesos” en su interior y que no sintió dolor. Después fue al baño, cogió la maleta y se marchó al hospital, donde nació Andrea poco después.

Ingenio y anécdotas sobre copiar en clase

La conversación en el programa derivó también hacia una cadena de confesiones sobre las trampas escolares, a partir de una pregunta de Pablo Motos sobre el esfuerzo que exige memorizar textos en la profesión de actor. Ese intercambio llevó a los invitados y al presentador a detallar sus métodos para copiar en los exámenes.

Peña reconoció en el plató que sí copió y explicó su sistema con bolígrafos de tinta líquida. Contó que envolvía la mina con papeles, pintaba el bolígrafo dejando una rendija y, al desenroscarlo y girarlo, podía leer lo que había escrito.

Julio Peña explicó en el programa su método para esconder las respuestas dentro de un bolígrafo
Los actores compartieron sus recuerdos sobre copiar en exámenes y las estrategias que usaban en el colegio (El Hormiguero)

El actor añadió que uno de sus profesores llevaba habitualmente gafas de sol para que los alumnos no supieran a quién estaba mirando y que, en ocasiones, observaba el reflejo de una puerta de cristal.

Bosch recuperó entonces una historia de un examen de Ciencias Naturales en el que una compañera la delató después de suspender. La profesora la había puesto como ejemplo de alguien capaz de pasar de un cero a una buena nota, y cuando la otra alumna reveló que había copiado con un libro escondido, la respuesta de la docente fue subirle la calificación porque había logrado engañarla sin que se diera cuenta.

Entrevista a Lydia Bosch, presentadora del nuevo concurso de RTVE 'El gran premio de la cocina'.

“A mi compañera le entró el bicho y se chivó de que había copiado con el libro escondido. Entonces la profesora la cogió y le dijo: ‘Pues mira, si Lydia ha podido engañarme poniéndose un libro y yo sin darme cuenta, le voy a subir la nota’”, afirmaba Bosch.

La actriz añadió que en otras ocasiones recurría a la chuleta escrita con una aguja en un bolígrafo BIC y que ese sistema hacía que acabara aprendiendo el contenido. Pablo Motos, por su parte, explicó que enrollaba chuletas hechas con papel vegetal y las fijaba con una chincheta debajo de la mesa, donde quedaban varios rollitos, y que podían borrarse al pasar el dedo si el profesor las descubría.

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