Así estará la rentabilidad de los CDT durante junio de 2026 en Colombia en medio de las elecciones y el pago de la prima de servicios

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito Colprensa

La llegada de la temporada de la prima de junio agita las decisiones financieras de millones de colombianos. El fenómeno del arrepentimiento financiero es frecuente: el 79% de los ciudadanos lamenta el uso de ingresos extra como la prima, según el Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF). Aunque el dinero puede representar una oportunidad de ahorro o inversión, gran parte termina por diluirse en gastos inmediatos.

Las alternativas para invertir la prima de junio en Colombia en 2026 giran en torno a los certificados de depósito a término (CDT), que en la actualidad ofrecen tasas históricamente altas. Elegir el plazo adecuado, comparar la tasa efectiva anual entre distintas entidades y diversificar los montos permite incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo, lo que convierte el ingreso extra en una oportunidad concreta de crecimiento patrimonial.

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Escenario poco habitual para los ahorradores

Colombia atraviesa un periodo de tasas elevadas en CDT, lo que representa un escenario poco habitual para los ahorradores que buscan rentabilidad con bajo riesgo. Los especialistas recomiendan evaluar y comparar de forma detenida las ofertas disponibles. Identificar el momento para actuar puede marcar la diferencia entre apenas consumir la prima o fortalecer la estabilidad financiera para el resto del año.

Durante junio, el consumo suele incrementarse debido a puentes festivos, vacaciones y campañas comerciales, lo que dificulta el objetivo de ahorrar. De acuerdo con el IAF, el 88% de los colombianos afirma que la prima se desvanece en pequeños gastos o antojos, por lo que se desvían del propósito original de invertir o guardar una parte.

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El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito VisualesIA/Infobae

En qué invertir la prima de junio

Al respecto, la gerente de Comunicaciones de MejorCDT, María Elisa Ponce de León, dijo que “la prima puede durar un fin de semana o convertirse en tranquilidad financiera para el resto del año. Muchas personas planean cómo gastar el dinero, pero no cómo proteger una parte antes de empezar a consumirlo”.

El comportamiento impulsivo con estos recursos suele traducirse en más arrepentimiento que excepción. Los expertos subrayan la importancia de separar una porción del dinero recibido para evitar problemas económicos durante los próximos meses.

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CDT y tasas históricas para invertir la prima de junio

El mercado financiero colombiano ofrece actualmente tasas efectivas anuales para CDT que están entre las más atractivas de la última década. La tendencia general es que muchos ciudadanos postergan sus decisiones, a la espera de condiciones “ideales”, pero el contexto actual es favorable para quienes buscan rentabilidad.

Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, destaca que “muchos colombianos creen que invertir depende de esperar el momento perfecto, cuando en realidad siempre hay oportunidades. La verdadera pregunta no es si invertir o no, sino en qué hacerlo según el contexto económico. Y hoy, los CDT siguen siendo una de las alternativas más atractivas para quienes buscan rentabilidad con bajo riesgo”, explicó.

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Las tasas de los CDT, consistentes y elevadas para distintos plazos, abren la puerta a nuevas estrategias de inversión. No obstante, existen diferencias notables entre entidades, por lo que la comparación previa es esencial.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Los CDT más rentables para invertir en Colombia en 2026

A continuación, una lista de las opciones de CDT más rentables en Colombia para junio de 2026, ordenadas por plazo y tasa efectiva anual, según el monitoreo de MejorCDT:

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CDT más rentables a 24 meses

Credifamilia: 12,7% tasa efectiva anual (E. A.)

Ban100: 12,5% E. A.

Bancamía: 12,25% E. A.

CDT más rentables a 18 meses

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Koa: 13% E. A.

Credifamilia: 12,65% E. A.

Ban100: 12,5% E. A.

CDT más rentables a 12 meses

Koa: 13,3% E. A.

Credifamilia: 12,6% E. A.

Ban100: 12,4% E. A.

CDT más rentables a 6 meses

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Koa: 12,6% E. A.

Credifamilia: 11,55% E. A.

Ban100: 11,5% E. A.

CDT más rentables a 3 meses

Koa: 11,20% E. A.

Bancamía: 10,25% E. A.

Iris: 10,15% E. A.

Cada producto responde a perfiles de liquidez y objetivos a distintos plazos. Ajustar la elección puede maximizar las ganancias y minimizar los riesgos asociados.

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Consejos y estrategias para invertir la prima con éxito

Los expertos insisten en que la clave también es analizar el monto, el plazo y los propósitos personales de inversión. Ponce de León advierte que “muchas personas siguen dejando su dinero en el banco de siempre sin revisar otras opciones que podrían ofrecer mejores ganancias”.

Las elecciones suelen generar nerviosismo en los ahorradores - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Antes de decidir, los especialistas recomiendan considerar la tasa efectiva anual, el plazo seleccionado, la disponibilidad para el retiro anticipado y los motivos de ahorro. Es fundamental comparar entre varias entidades para obtener el mayor rendimiento posible.

Dentro de los consejos básicos para sacar el máximo provecho a la prima de junio se encuentran:

No gastar toda la prima de inmediato.

Guardar o invertir una parte para proteger el semestre siguiente.

Comparar tasas antes de elegir.

Definir el objetivo concreto del dinero: emergencia, gasto puntual o plan a largo plazo.

Dividir la inversión en diferentes CDT, eligiendo plazos mixtos para optimizar retornos.

Empezar cuanto antes permite asegurar la tasa actual y reduce el riesgo de que el entorno cambie.

Vencer el miedo y aprovechar las oportunidades financieras

Según un análisis de MejorCDT y Views, la llamada “parálisis por análisis” se convirtió en uno de los principales obstáculos para invertir. El 46% de los consultados siente que la inseguridad económica o política incrementa sus dudas a la hora de invertir, y un 76 % reconoce que ha perdido oportunidades por esperar el momento “ideal”.

Casas recalca el rol de los CDT como alternativas estables aun en escenarios volátiles. “El verdadero reto ya no es invertir, sino dar el primer paso”, sostiene.

De acuerdo con la plataforma, el 32% de quienes abren un primer CDT decide posteriormente abrir otro. Esto indica que la información y el acceso sencillo a los productos, más que la falta de oferta, explican la resistencia inicial a invertir.