No. Yo no voy a personalizar en nadie. Es la ex presidente y en ese marco puedo hasta yo haber cumplido una etapa y colaborar desde afuera. Yo todavía tengo un horizonte en la provincia de San Juan. Los desafíos actuales de la política argentina es construir un proyecto un poco menos personalista de lo que hemos encontrado hasta la fecha. No solamente el peronismo, todos en general. Hoy los desafíos son construcciones mucho más lineales y transversales, en donde todos tengan un pequeño espacio de participación y en donde a partir de ahí podamos cumplir el rol que nos ocupa, que nos da la sociedad. Ese es el desafío. Yo no excluiría a nadie. Ni soy yo el que puede decir si alguien cumplió o no cumplió una etapa. Son más análisis personales que otra cosa lo que se tienen que hacer en esa línea.