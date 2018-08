Ningún protagonista de esta historia de la interna peronista podía imaginar que la imagen de ayer en el camping del Smata podía cambiar bruscamente de sentido. Hace más de un mes, Cristina Fernández de Kirchner se reunió de manera reservada con Ricardo Pignanelli y en la charla quedó prácticamente acordada la participación de la ex presidente en un seminario del gremio de los mecánicos. Con los días, se tejió también la presencia de Hugo Moyano. Ayer, finalmente hubo foto. Las circunstancias fueron diferentes a las previstas y tiñeron la postal: apareció como un gesto fuerte en medio de las complicaciones judiciales que enfrentan cada uno.

El contexto fue marcado por el oleaje que producen los cuadernos de las coimas. Aunque en lo formal, la conferencia de la ex presidente en el camping de Cañuelas nada tuvo que ver con la causa judicial que a los nombres de ex funcionarios añade apellidos sonoros de empresarios, contraparte privada de tales manejos –en este caso, importantes miembros del llamado "club de la obra pública", antes "patria contratista"-, además de insinuar el blindaje judicial de la impunidad. Un mecanismo delictivo sistémico, expuesto como nunca antes.