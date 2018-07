Según fuentes oficiales, una verdad a medias que molestó a la Casa Rosada. En el seno de la coalición de gobierno reconocen que Macri estaba convencido de que el proyecto no tendría luz verde en Diputados, independientemente de la conveniencia o no para el Gobierno sobre el destino final de la ley. Pero que no lo impulsó por eso, si no porque era una discusión que, tarde o temprano, llegaría al Parlamento. Es la respuesta oficial, más allá de que el jefe de Gabinete haya dicho que el impulso del Poder Ejecutivo fue por "convicción" del jefe de Estado. Fue la respuesta de Peña a Carrió, con quien tejió en los últimos meses de crisis un inesperado buen vínculo.