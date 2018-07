Según su visión, en el interior hay "un gran rechazo: la gente está apagando los televisores. Yo no sé si esto se muestra en los índices pero debe ser así. Porque gente que estaba acostumbrada a ver televisión -estoy hablando de gente que votó a Cambiemos, periodistas, no estoy hablando de kiorchneristas- dice 'no puedo soportar'. ¿Qué no podés soportar? El ruido, lo corrosivo. Yo creo que también: yo no veo, analizo".