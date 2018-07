-¿Hola Gabriela? Acabo de leer The Nation… ¡y estoy espeluznada! Pero me has jugado una muy mala pasada, querida, eh. ¿Vos sabés los años que hace que yo estoy practicando, que estoy perfeccionando, este personaje hueco, reaccionario, oscurantista, falto de toda sensibilidad social, para que vos vengas de la noche a la mañana de un plumazo y vos me corras de la silla? ¡Qué falta de sororidad, eh! Porque te informo que yo vivo de esto, yo no tengo un sueldo del Estado, eh. Yo tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venido a menos. Y tampoco sé trabajar. Yo reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya: decirle a una niña violada y embarazada que bueno, que hay cosas peores y que se la tiene que bancar, y qué sé yo que no sé qué. Pero también reconocé que vos tenés atrás al mejor equipo de comunicación de los últimos 50 años. Y bueno, ¡no es moco de pavo! De vez en cuándo tirame un centro, ¿no?