Nicolás Dujovne mantuvo un nuevo encuentro con el Gabinete Económico y bajó una línea que llegó directamente del despacho presidencial: ningún ministro propondrá medidas con costo fiscal. Esto significa que no habrá propuestas para bajar la carga tributaria y que no se aceptará que los gobernadores no cumplan el pacto fiscal acordado con la Casa Rosada. "Nuestra prioridad absoluta es la reducción del déficit fiscal y todos los ministros acordamos que nuestro principal objetivo es el equilibrio de las cuentas públicas de la Argentina", aseguró Dujovne.