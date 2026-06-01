Perú

Es oficial: el Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, confirman José Balcázar y cardenal Carlos Castillo

El jefe de Estado y el arzobispo de Lima mantuvieron una reunión para realizar “preparativos y coordinaciones” de la visita papal. La Conferencia Episcopal, hasta ahora, manejaba la posibilidad de que el viaje se concretara entre noviembre y diciembre

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Pope Leo XIV leads the Rosary at the Grotto of Our Lady of Lourdes in the Vatican Gardens to mark the end of the Marian month, at the Vatican, May 30, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo XIV leads the Rosary at the Grotto of Our Lady of Lourdes in the Vatican Gardens to mark the end of the Marian month, at the Vatican, May 30, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El Papa León XIV visitará el Perú en noviembre de este año en lo que será un reencuentro con la nación donde se nacionalizó y sirvió como obispo de la ciudad norteña de Chiclayo, confirmó este lunes la Presidencia mediante un mensaje difundido en X.

El comunicado detalló que el presidente interino, José María Balcázar, sostuvo una reunión protocolar con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, “en el marco de su próximo viaje al Vaticano”, donde sostendrá un encuentro con el pontífice.

“Durante la reunión, también se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú en noviembre de este año”, informó el despacho de Gobierno, lo que marca la primera confirmación oficial del viaje papal.

Hasta ahora, la Conferencia Episcopal había indicado que la visita se contemplaba “entre noviembre y diciembre” y que existía una probabilidad del 80%, mientras continuaban las gestiones con la Santa Sede.

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Papa León XIV

Las imágenes divulgadas por la Presidencia muestran a Balcázar y al cardenal en el Palacio Arzobispal de Lima. En una de las fotografías, el mandatario sostiene en sus manos ‘Magnifica humanitas’, la primera encíclica de León XIV, dedicada a la preservación de la persona humana en la era de la inteligencia artificial.

En desarrollo.

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