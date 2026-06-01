Colombia

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento

Las autoridades municipales iniciaron una investigación sobre las condiciones de seguridad y funcionamiento del lugar tras el accidente ocurrido en las sillas voladoras, una de las atracciones mecánicas más utilizadas

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La atracción habría tenido inconvenientes por problemas humanos, de acuerdo con las primeras revisiones y la explicación oficial de la administración - crédito besameibaguee / Instagram

Una falla en la operación del parque Los Valentinos, en Ibagué, dejó tres personas heridas en una atracción mecánica en la noche del domingo 31 de mayo de 2026, lo que llevó a que se realizara una revisión oficial de permisos, protocolos de seguridad y mantenimiento para definir si el parque puede seguir abierto al público.

Entre los lesionados hay dos menores de 11 y 17 años y una mujer de 27 años, según informó la secretaria de Salud municipal Yennifer Guzmán en declaraciones citadas por Alerta Tolima. La funcionaria indicó que todos se encuentran estables, sin lesiones que comprometan la vida, y precisó que uno de los menores sufrió una fractura que no requiere cirugía.

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El hecho ocurrió en el parque que se encuentra en la avenida Pedro Tafur, cuando el juego se detuvo durante su funcionamiento y varios ocupantes se golpearon contra las rejas de protección.

Una de las afectadas, identificada como Katerine, dijo al medio El Irreverente Ibagué: “Todo estaba bien. De un momento a otro la atracción se detuvo y la gente empezó a golpearse con las barras. Yo me golpeé y me lastimé. Sentí mucho dolor en el brazo y en la pierna”.

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La estructura no presentaría mayores anomalías, aunque siguen las verificaciones - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook
La estructura no presentaría mayores anomalías, aunque siguen las verificaciones - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook

La Alcaldía de Ibagué, a través de las secretarías de Gobierno y Salud, iniciará una revisión técnica y de seguridad de los permisos de funcionamiento del parque. Esa verificación incluirá los protocolos de operación de las atracciones, los planes de contingencia y el mantenimiento de los equipos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo: “Después de revisar todo el sistema operativo de la máquina, pudimos comprobar que funcionaba correctamente. La primera hipótesis de lo ocurrido, es debido a un error humano. Seguimos al pendiente de esta situación y el estado de salud de las personas lesionadas”.

Ante lo sucedido, se pronunció Antonio Poveda, representante legal del parque, que dijo a Alerta Tolima y El Irreverente Ibagué que lo ocurrido no correspondió a una falla mecánica sino a una maniobra durante la operación del juego. Según su explicación, el operador intentó acelerar la atracción, pero la acción provocó un frenado brusco y el descenso de la estructura, lo que hizo que los ocupantes de las sillas voladoras se golpearan contra el enrejado de seguridad periférico.

Poveda afirmó que es la primera vez que una situación de este tipo se presenta en las distintas ciudades donde opera el parque. También rechazó las versiones sobre personas que habrían caído al suelo: “Ninguna persona se cayó de la atracción. Tampoco hubo personas que cayeran unas sobre otras. Lo que ocurrió fueron golpes contra la reja debido al descenso repentino de la máquina”.

La administración del parque se pronunció tras lo sucedido - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook
La administración del parque se pronunció tras lo sucedido - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook

Los lesionados siguen bajo observación

La respuesta médica inicial incluyó el traslado de tres afectados a un centro asistencial de la ciudad para evaluar contusiones. El vocero agregó ante El Irreverente Ibagué: “Lo primero que hicimos fue socorrer a las personas. Tres de ellas fueron trasladadas a Asotrauma para valoración médica”.

Las autoridades acudieron al lugar para verificar si la estructura representa algún riesgo para la ciudadanía - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook
Las autoridades acudieron al lugar para verificar si la estructura representa algún riesgo para la ciudadanía - crédito Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo / Facebook

La ciudadana que entregó su versión de los hechos a los medios locales cuestionó la atención recibida tras la emergencia: “Soy enfermera y sé cómo se deben atender estas situaciones. Me molestó que nadie me explicara qué estaba pasando. Esto es un tema de seguridad”.

Durante la jornada del lunes 1 de junio de 2026, el parque realizó pruebas operativas en la atracción involucrada para verificar su funcionamiento y aseguró que las primeras revisiones no evidenciaron anomalías técnicas.

Entre tanto, los administradores reiteraron a Ecos del Combeima que las atracciones cuentan con certificaciones, cumplen los requisitos establecidos por las autoridades y que seguirán colaborando con las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente.

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