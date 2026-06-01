La contundente respuesta de Federico Girotti tras ser tentado por un equipo grande del fútbol sudamericano

(Alianza Lima)

En la mira de los más grandes del continente. Y es que se supo que Olimpia de Paraguay, uno de los clubes con mayor tradición del esta parte del mundo, realizó consultas para incorporar a Federico Girotti de cara al segundo semestre, pero el delantero le dio una respuesta que dejó en claro sus intenciones para lo que será la segunda parte del año.

Y es que el argentino resolvió continuar en Alianza Lima con la meta de ganar minutos y pelear el Torneo Clausura. “Quería demostrarle a todo el mundo de lo que soy capaz”, afirmó el atacante.

Con esa frase, pronunciada tras el cierre del Torneo Apertura, el argentino sintetizó un semestre que describió como complejo en lo personal por la falta de continuidad. Su escenario cambió en Cajamarca: volvió al once inicial, marcó y dejó una señal de ambición deportiva, mientras alrededor suyo empezaron a circular sondeos de mercado.

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El interés de Olimpia y el pedido de “Vitamina” Sánchez

(Alianza Lima)

El dato del acercamiento desde Paraguay lo difundió el periodista José Varela, quien explicó que el club guaraní se movió en busca de un delantero para reforzar su plantel en la segunda parte de la temporada.

“Federico Girotti tuvo una propuesta del Olimpia de Paraguay. Ellos se acercadon a preguntar por el delantero. El equipo de ‘Vitamina’ Sánchez está buscando otro delantero, y en esa baraja de posibilidades están buscando algunas alternativas para fortalecer al equipo. Por eso pensaron en Girotti”, sostuvo Varela en Linkeados.

Según esa versión, la búsqueda respondió a la necesidad del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez de sumar variantes ofensivas para el tramo decisivo del año. En esa lista de alternativas apareció el atacante de Alianza Lima, que venía de reencontrarse con el gol en el cierre del Apertura.

El mismo comunicador indicó que la postura del futbolista fue clara y apuntó a mantenerse en el equipo peruano. “Sin embargo, el delantero se mantendrá a Alianza Lima. No irá a Paraguay y se quedará en el Torneo Clausura para pelear y seguir luchando día a día en los trabajos. Ya ha demostrado su capacidad”, agregó.

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La decisión, en ese marco, dejó en pausa una posibilidad de cambio de liga y mantuvo el foco del atacante en la competencia local, donde busca continuidad y protagonismo. El segundo semestre aparece como una nueva ventana para afirmarse, con el Torneo Clausura como objetivo inmediato.

Girotti, su frase sobre el semestre y el respaldo a su entorno

(Alianza Lima)

Después del encuentro frente a FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura, Girotti se refirió a su situación y habló de un período con obstáculos personales por el escaso rodaje.

“Fue un semestre complicado en lo personal. Por ahí no jugué mucho y estuvo esperando toda esta oportunidad, quería demostrarle a todo el mundo de lo que soy capaz”, expresó el atacante, quien además dedicó su anotación a quienes lo acompañaron durante ese tramo.

En la misma declaración, el delantero puso el énfasis en el apoyo recibido, tanto de los hinchas como de su familia, a la que mencionó de forma directa al explicar un detalle que llevó consigo durante el partido.

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“Esta alegría es para ellos que me apoyaron cuando no estuvieron, en el brazo tenía una cinta con el nombre de mi mujer y dos hijos. Me ayuda mucho y este gol es claramente para ellos”, señaló.

El gol en Cajamarca representó una respuesta futbolística tras una etapa en la que, según sus propias palabras, aguardó una oportunidad que no terminaba de aparecer. Ese contexto alimentó su determinación de permanecer en Alianza Lima y competir por un lugar en el equipo.

Más allá de los contactos del mercado, su discurso no se desvió del eje deportivo. En sus intervenciones públicas, la prioridad pasó por ganar espacio, sumar tiempo en cancha y sostener una regularidad que no tuvo en el primer tramo del año.

El cierre del Apertura, la tabla y el objetivo del Clausura

(Alianza Lima)

Alianza Lima igualó 1-1 ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón en la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con Girotti como autor del tanto blanquiazul. Tras el partido, el delantero habló con L1MAX y resaltó la importancia de sumar pensando en la segunda mitad de la temporada.

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“Sumar nos sirve para la tabla general y arrancar el segundo semestre de la mejor manera”, declaró el atacante argentino, quien también dejó expuesto el objetivo del plantel para el Torneo Clausura.

“Es muy lindo hacer un gol, ayudar a mis compañeros. Ahora debemos seguir en el Clausura, que tenemos que salir campeones nacionales”, afirmó.

El atacante, de 26 años, volvió a ser titular y remarcó que su expectativa pasa por tener más participación en el equipo durante el Clausura, luego de un Apertura en el que no tuvo continuidad.

“Estaba esperando jugar como titular y espero en el segundo semestre sumar muchos más minutos”, indicó.

En el balance de su rendimiento en la competencia local, Girotti disputó 10 de 17 partidos posibles del Torneo Apertura y anotó 2 goles, incluido el de Cajamarca. El otro tanto lo marcó frente a CD Moquegua. En el plano internacional, registró 2 presencias en la Copa Libertadores 2026.

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Con ese escenario, la historia del mercado quedó subordinada a su plan inmediato: seguir en Alianza Lima y pelear un lugar con el objetivo colectivo de conquistar el Torneo Clausura, una meta que el propio futbolista expresó en primera persona tras reencontrarse con el gol.

El delantero argentino sacó un potente remate y venció al arquero rival en Cajamarca - Crédito: L1MAX.