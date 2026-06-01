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Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

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Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Costa Rica, que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 1 de junio desde las 6:00 p. m.

El partido contará con un show musical y ha sido llamado “La recta final” por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que sea el último en el país antes de viajar a Norteamérica para ultimar detalles de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

11:46 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica - partido amistoso
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: lunes 1 de junio - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol

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