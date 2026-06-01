Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Costa Rica, que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 1 de junio desde las 6:00 p. m.
El partido contará con un show musical y ha sido llamado “La recta final” por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que sea el último en el país antes de viajar a Norteamérica para ultimar detalles de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
11:46 hsHoy
Ficha del partido
- Selección Colombia vs. Selección de Costa Rica - partido amistoso
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: lunes 1 de junio - 6:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol