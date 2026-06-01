Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo este lunes 1 de junio

Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.
En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del domingo 31 de junio :
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
La temperatura máxima del día alcanzará los 29°C.
La temperatura mínima será de 20°C.
Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.
PUBLICIDAD
La temperatura promedio de Chiclayo
El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.
En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.
PUBLICIDAD
La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.
Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.
La riqueza y diversidad gastronómica de Chiclayo
La gastronomía de la región de Lambayeque, Perú, es un pilar de la cocina norteña peruana, caracterizada por su riqueza de sabores, ingredientes frescos como el pescado, el maíz y el culantro. Entre las más destacadas se encuentran:
Arroz con Pato: Considerado el plato bandera de Chiclayo, es un guiso de pato tierno cocido con culantro, que le da un característico color verde al arroz. Se acompaña con salsa criolla (cebolla, limón y ají).
PUBLICIDAD
Ceviche Norteño: Un ceviche fresco y picante, típico de la costa de Lambayeque. Se elabora con pescado blanco (como corvina o lenguado) marinado en jugo de limón, con ají limo y cebolla roja.
Chirimpico: Un guiso contundente hecho con vísceras de cabrito (hígado, corazón, riñones) cocidas con choclo desgranado, cebolla, ají y especias, servido con arroz o yuca.
Seco de Cabrito: Un guiso de carne de cabrito joven, cocida lentamente con culantro, ají y chicha de jora (bebida fermentada de maíz), servido con frijoles y arroz. Es un plato festivo, común en celebraciones como bodas o cumpleaños. La chicha de jora, heredada de las culturas Mochica y Lambayeque, le da un sabor único y conecta el plato con la historia prehispánica.
Tortilla de Raya: Una tortilla hecha con carne seca de raya (pez cartilaginoso), batida con huevo y especias, frita hasta quedar crujiente. Es un plato típico de la costa, especialmente en Pimentel, donde la pesca es una actividad central. La raya seca es un ingrediente tradicional que muestra la creatividad para preservar alimentos en la región.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”
El candidato de Juntos por el Perú finalizó abruptamente su participación en el programa Sin Rodeos tras cuestionar la imparcialidad de la conductora y rechazar la inclusión de Antauro Humala en su eventual gobierno
Los tres acuerdos que frenaron el paro de transportistas: subsidio por kilómetro, rescate financiero y plazo límite al Ejecutivo
El levantamiento de la medida fue posible luego de que autoridades y empresarios suscribieron un acta de entendimiento que detalla medidas económicas, subsidios y compromiso de continuar con mesas de diálogo sectoriales
Valery Revello sorprende a sus seguidores al regalar una lujosa camioneta a su hija de siete años y compartir mensaje de superación
La modelo e influencer sorprendió en redes sociales al obsequiarle un vehículo glamoroso a Vitto, su hija mayor, y aprovechar la ocasión para inspirar a sus fans hablando de perseverancia y amor maternal
Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”
El ‘Pirata’ dejará de golear en el estadio Héroes de San Ramón tras un periodo fugaz con el conjunto ‘azul y oro’. Su futuro estará en la capital del Perú, aunque prefiere jugar al despiste
La dura lesión de Alex Valera que lo dejó fuera de la selección peruana para amistosos: “No podía ponerse de pie”
El delantero de Universitario no estará presente en los partidos de junio ante Haití y España luego de que un informe médico, revisado en conjunto con su club, revelara la gravedad del golpe recibido ante Sport Huancayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD