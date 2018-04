En otro tramo del discurso, el jefe sindical abundó en críticas al gobierno de Mauricio Macri. "Hay mucha gente que se muere de hambre, muchas necesidades. Todos sabemos que este gobierno no nos va a dar la felicidad. Este gobierno no conoce la pobreza, no conoce el olor a PyMES, a la producción. Conocen de countries, de Punta del Este, de Miami, y me parece bien", indicó.