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Jhon Jáder Durán tendría una nueva oportunidad en el fútbol europeo: lo habría preguntado reconocido equipo italiano

El delantero, que salió del Zenit de Rusia sin figurar en 2026, sería buscado por un equipo de mucha historia, aunque hasta ahora empezarían los acercamientos

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Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán ha pasado por cuatro clubes entre enero de 2025 y mayo de 2026, lo que evidencia la irregularidad de su carrera - crédito FC Zenit

Jhon Jáder Durán ha tenido mala suerte en los últimos dos años en el fútbol internacional, pues sus decisiones lo llevaron de jugar en el Aston Villa y ser figura, a transitar por tres clubes en dos continentes, sin destacar y ahora busca un club que le brinde minutos.

Por suerte, un club en Italia le daría esa oportunidad al colombiano, pues empezó los acercamientos para saber sus condiciones y analizar su fichaje, pues el reto para el jugador es enorme porque es la Serie A y sus antecedentes entre 2025 y 2026 no son los mejores.

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De otro lado, esa opción sería clave para que Durán vuelva a ser tenido en cuenta en la selección Colombia, en la que no juega desde junio de 2025, pese a aparecer en la prelista del Mundial 2026.

“Ha preguntado por Jhon Durán”

El colombiano se fue del Zenit para resolver unos “asuntos personales”, sumado a que el club tampoco iba a renovar el préstamo de seis meses y, por lo tanto, volvió a estar a la orden de Al Nassr para que defina su futuro, pues tiene contrato hasta 2030 y con un salario cercano a los 20 millones de euros.

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Se conoció que Jhon Jáder Durán empezó a ser sondeado por la Lazio, una de las escuadras con más historia en Italia y se interesaría en el atacante por sus cualidades, mencionó el periodista Alfredo Pedullà, del medio Sportitalia, al hablar sobre cómo va el mercado de fichajes.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán viene de jugar con el Fenerbahce y Al Nassr en 2025, sin destacar mucho - crédito FC Zenit

“En las últimas horas, la Lazio ha preguntado por Jhon Durán, colombiano nacido en 2003, que regresa al Al-Nassr tras su cesión con el Zenit. Aparentemente, hay apertura a una nueva cesión (y no falta competencia)“, fueron las palabras del comunicador en el portal web.

Sin embargo, el cuadro italiano busca que se resuelva la parte salarial de Durán, pues cobra 20 millones de euros en el conjunto árabe y eso es un problema para la institución, pues no estaría dispuesto a pagar todo, sino una parte y el resto estaría al lado del cuadro de Riad.

Lazio fue novena en la Serie A con 54 puntos, sin opción de llegar a una competencia europea - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS
Lazio fue novena en la Serie A con 54 puntos, sin opción de llegar a una competencia europea - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

“A la Lazio le gustan sus características, pero el salario de dos dígitos no ayuda, ya que requeriría una participación significativa de su club actual. Por ahora, estamos en proceso de scouting”, terminó de señalar Pedullà, al dejar claro que aún está en fase inicial ese acercamiento.

El adiós al Zenit

Jhon Jáder Durán confirmó que no seguirá en Zenit Saint Petersburg y descartó su continuidad en el fútbol ruso tras finalizar su préstamo, según declaraciones a Win Sports. El delantero colombiano dijo que, junto a su representante, definirá su próximo paso “de la mejor manera” y señaló que evaluará su futuro deportivo después de la Copa del Mundo 2026.

Durán cerró su etapa en el club de San Petersburgo con el título de la Liga Premier de Rusia. Sobre su salida, explicó que “tuve un pequeño problema, pero fue más que todo familiar. Me permitieron salir a resolverlo y creo que con ellos todo bien. Salimos campeones, entonces creo que fue una estancia buena, fue corta, pero de aprendizaje como todas”.

El técnico explicó que la rebeldía de Jhon Durán y Yáser Asprilla es normal debido a la etapa de la juventud que viven-crédito @envigadofc/Instagram
Jhon Jáder Durán entrenó con Envigado a finales de mayo, mientras busca un nuevo club en Europa - crédito @envigadofc/Instagram

El atacante remarcó que no regresará porque su vínculo fue exclusivamente a préstamo y nunca estuvo cerca de una compra: “Estaba en préstamo. Ahora tendré que hablar con mi representante (Jonathan Herrera), y sentarnos a mirar qué sigue y hacerlo de la mejor manera”.

Consultado sobre alternativas para continuar su carrera, evitó dar pistas y pidió frenar versiones: “Me gustan muchas cosas, pero prefiero guardarlas para mí. Se habla mucho y se especula mucho, y no para bien sino para mal, entonces prefiero guardarlo”, dijo a Win Sports.

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